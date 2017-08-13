⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. شاب أمريكي يطلق الرصاص على ضابط شرطة - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أطلق شاب أمريكي النار، في حديقة عامة، على ضابط كان يتحدث معه موجهًا سلاحه إليه، حيث أصيب الضابط وأسرع هاربا طلبا للنجاة.

وأظهر مقطع فيديو سجلته الكاميرا التي يحملها الضابط في كتفه، حديث الضابط، ويُدعى سميث، مع الشاب وهو يقترب منه، إلا أنه رفض التوقف، فأمره بإظهار يده، حيث كان يخفيها في جيبه، فيما بدا كأنه يتحدث في الهاتف بيده الأخرى، فلم يفعل، واستمر في سيره.

وفجأة وبدون مقدمات أخرج الشاب يده من جيبه وأطلق 4 رصاصات مباشرة تجاه الضابط، الذي يتبع شرطة ولاية كارولينا الجنوبية، وفقًا لـ ” ذا جارديان ” ، فأصابته مباشرة في عنقه، والكتف وذراعه اليسرى.

وبيّن المقطع أن الضابط اختل توازنه عقب تلقيه الرصاص، إلا أنه استطاع الركض تجاه سيارة الدورية للنجاة بنفسه، فيما ظهرت يده وقد تلطخت بالدماء، وتمكن من التواصل مع قسم الشرطة، ونُقل إلى المستشفى حيث نجا من الموت.