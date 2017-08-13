إجلاء 400 أسرة وغلق العديد من المواقع السياحية في بكين - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

أصدرت السلطات في بكين، اليوم الأحد، تحذيرا باللون الأصفر ضد مخاطر الرعد والكوارث الجيولوجية، وذلك مع استمرار تعرض العاصمة الصينية للأمطار الغزيرة لليوم الثاني على التوالي.

وتم خلال اليوم إجلاء أكثر من 400 أسرة معظمها في منطقتي ميون ومينتوجو في الضواحي، بعد أن وصل الحد الأقصى لمعدل سقوط الأمطار إلى 55.6 ملم من الساعة.

ونصح بيان صادر عن بلدية بكين وتم نشره بوكالة الأنباء الرسمية، المواطنين بالابتعاد عن الممرات المائية والمناطق الجبلية، وأعلن استمرار قرار الأمس بإغلاق العديد من المواقع السياحية في ظل التوقعات بأن تتعرض المدينة لعاصفة رعدية خلال الأيام القليلة المقبلة.

واضطرت السلطات في بكين أمس السبت، إلى غلق 171 موقعا سياحيا وتعليق المئات من الرحلات الجوية؛ بسبب تعرضها لسقوط الأمطار الغزيرة بشكل متواصل منذ مساء الجمعة.

وتسبب هطول الأمطار بغزارة في غمر عدد من الطرق في أنحاء العاصمة بالمياه، حيث تم على الفور إرسال عمال الإنقاذ لتصريفها.