مدرب " نيوكاسل " : طرد " جونجو " هو سبب خسارتنا أمام " توتنهام " - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أرجع المدير الفني لفريق نيوكاسل الإنجليزي، رافائيل بينيتيز، خسارة فريقه أمام توتنهام صفر/ 2، اليوم الأحد، في الجولة الأولى من الدوري الممتاز، لتلقي جونجو شيلفي لاعب الفريق البطاقة الحمراء.

وقال بينيتيز ” حالة الطرد غيرت كل شيء، لقد ارتكب شيلفي خطأ وأتمنى أن يتعلم منه ” .. مؤكدًا أن ” اللاعب اعتذر، لكن هذا لا يغير شيئا الآن ” .

يُذكر أن نيوكاسل صعد هذا الموسم للدوري الممتاز بعد تتويجه بلقب دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي.