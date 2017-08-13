صحة الطائف ترفع تأهبها في المشاعر المقدسة - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

اعتمد مدير الشؤون الصحية بالطائف صالح بن سعد المؤنس الخطة العامة لحج هذا العام ، حيث تضمنت الخطة رفع الجاهزية في كافة المستشفيات والمراكز الصحية وتشغيل 9 مراكز صحية على مدار الساعة اعتبارا من 1 ذي الحجة وحتى الخامس عشر من نفس الشهر.

وروعي في المراكز وقوعها على الطرقات المؤدية الى مكة المكرمة، وفي المواقيت، وإنشاء مركز اسعافي متكامل الخدمات بمنطقة البهيتة على طريق السيل، وتخصيص فرق طوارئ متحركة على مدار الساعة في جميع المستشفيات والمراكز الصحية المناوبة , حيث سيكون هناك 30 فرقة طبية ميدانية قادرة على التحرك في جميع الاوقات، وعمل خطة استدعاء في حالة تزايد الطلب.

وتجهيز سيارات ميدانية صغيرة للتحرك أثناء الحوادث، وتوفير كميات من الدم ومشتقاته، ووضع غرفة العمليات بإدارة الطوارئ في حالة تأهب، وتوفير برادات لنقل الادوية في حالة الحاجة الى مواقع الطوارئ.