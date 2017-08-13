 نيو لوك بسمه بوسيل.. - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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نيو لوك بسمه بوسيل..

نيو لوك بسمه بوسيل..

9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1962 ] نشر منذ 44 دقيقة

مدري والله يا شيخة الجنوب يمكن تكون بنت ابو الليل .😄.
.
الله يرحم الفنان محمود المليجي .

[ عدد التعليقات: 3507 ] نشر منذ 24 دقيقة

آمين😊ايه معرفهاانا😂بس اكيد من هنا بنعرفها اكثر واكثر😂😊

[ عدد التعليقات: 13907 ] نشر منذ 7 دقائق

اممم حلوو فستانها ما عليه 😆😍

[ عدد التعليقات: 1962 ] نشر منذ 5 دقائق

.. ياخوي و ياحبيب قلبي لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق ..
إختنا جنوبيه قالت منهي بوسيل .
وانا قلت يمكن تكون بنت ابو الليل .
وابو الليل هو الدور اللذي قام به الفنان محمود المليجي الله يرحمه .
فقلت بنت ابو الليل على وزن بوسيل .
.
فما تنلامون حِنا شياب وإنتوا شباب والله يخليكم ويطَول أعماركم .

[ عدد التعليقات: 10324 ] نشر منذ 4 دقائق

مو واضح الفستان زين عشان نحكم 😁
الخلفيه ظلاااااام دامس مانشوف شي

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