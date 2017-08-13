نيو لوك بسمه بوسيل.. - صحيفة صدى الالكترونية

الأحد 13
أغسطس
منهي بوسيل ذي😂😊
كثروا هالعينات الله لا يكثرهن
الله يهدي الجميع
هذي زوجة تامر حسني ي جوجو
مغربية الأصل
مدري والله يا شيخة الجنوب يمكن تكون بنت ابو الليل .😄.
.
الله يرحم الفنان محمود المليجي .
وش جاب طاري المليجي ي راعي الددسن ههههه يازين هذاك الزمن
آمين😊ايه معرفهاانا😂بس اكيد من هنا بنعرفها اكثر واكثر😂😊
اممم حلوو فستانها ما عليه 😆😍
.. ياخوي و ياحبيب قلبي لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق ..
إختنا جنوبيه قالت منهي بوسيل .
وانا قلت يمكن تكون بنت ابو الليل .
وابو الليل هو الدور اللذي قام به الفنان محمود المليجي الله يرحمه .
فقلت بنت ابو الليل على وزن بوسيل .
.
فما تنلامون حِنا شياب وإنتوا شباب والله يخليكم ويطَول أعماركم .
مو واضح الفستان زين عشان نحكم 😁
الخلفيه ظلاااااام دامس مانشوف شي
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جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3507 ] نشر منذ 1 ساعة
منهي بوسيل ذي😂😊
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 8803 ] نشر منذ 46 دقيقة
كثروا هالعينات الله لا يكثرهن
الله يهدي الجميع
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 8803 ] نشر منذ 45 دقيقة
هذي زوجة تامر حسني ي جوجو
مغربية الأصل
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1962 ] نشر منذ 44 دقيقة
مدري والله يا شيخة الجنوب يمكن تكون بنت ابو الليل .😄.
.
الله يرحم الفنان محمود المليجي .
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 8803 ] نشر منذ 31 دقيقة
وش جاب طاري المليجي ي راعي الددسن ههههه يازين هذاك الزمن
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3507 ] نشر منذ 24 دقيقة
آمين😊ايه معرفهاانا😂بس اكيد من هنا بنعرفها اكثر واكثر😂😊
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13907 ] نشر منذ 7 دقائق
اممم حلوو فستانها ما عليه 😆😍
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1962 ] نشر منذ 5 دقائق
.. ياخوي و ياحبيب قلبي لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق ..
إختنا جنوبيه قالت منهي بوسيل .
وانا قلت يمكن تكون بنت ابو الليل .
وابو الليل هو الدور اللذي قام به الفنان محمود المليجي الله يرحمه .
فقلت بنت ابو الليل على وزن بوسيل .
.
فما تنلامون حِنا شياب وإنتوا شباب والله يخليكم ويطَول أعماركم .
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10324 ] نشر منذ 4 دقائق
مو واضح الفستان زين عشان نحكم 😁
الخلفيه ظلاااااام دامس مانشوف شي