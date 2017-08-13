الميليشيا الحوثية تنسف منزل مواطن بالبيضاء - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

فجرت ميليشيات الحوثي، اليوم الأحد، منزل منزل الشخصية الاجتماعية علي سالم الطيابي، في محافظة البيضاء وسط اليمن، بحجة أنه شقيق قيادي في المقاومة الشعبية والذي فجرت منزله الميليشيات في وقت سابق.

وأوضحت مصادر أن الميليشيا داهمت القرية بمنطقة طياب في ذي ناعم وبادرت بتفخيخ المنزل بالمتفجرات وأخرجت منه الأطفال والنساء بالقوة وقامت بتفجيره، ونسفه بالكامل.

وكانت الميليشيات الانقلابية قد فجرت عددا من منازل المواطنين المدنيين في منطقة طياب بمديرية ذي ناعم على خلفية مواقفهم الرافضة لمشروعها الانقلابي.

وتعمدت ميليشيات الحوثي عمليات تفجير منازل خصومها في عدد من المحافظات اليمنية حيث عملت على تفجير مئات المنازل منذ بدء حروبها في العام 2013 بدءاً من دماج في محافظة صعدة معقلهم الرئيسي أقصى شمال اليمن، وصولاً إلى سيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 ومن ثم بقية المحافظات.