مصادر قطرية: نقص حاد بمنتجات الألبان فى الدوحة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

كشفت مصادر بالمعارضة القطرية، اليوم الأحد، عن أزمة فى نقص المنتجات الغذائية الرئيسية فى قطر، وموجة ارتفاع أسعار جديدة يتكبدها المواطنين القطريين، مشيرة إلى أن سعر كيلو الطماطم وصل إلى 15 ريالا قطريا.

وأكدت المصادر، أن منتجات الألبان كافة غير متواجدة فى الأسواق، فضلاً عن غلاء أسعار اللحوم، حيث وصل سعر الكيلو إلى 40 ريالاً بزيادة 15 ريالًا عن سعر بيعها قبل المقاطعة العربية لإمارة الإرهاب.

كما ارتقعت أسعار المواد الخام فى مجال التشييد والبناء، من رمال وحديد، وأن هناك مواد بناء لم تعد موجودة فى السوق، حيث إن الرمال لم تعد تصل من السعودية والأصباغ التى كانت تصل من الإمارات لم تعد متوافرة أيضا.