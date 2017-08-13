عطل بأنطمة تحميل الخطوط السعودية يؤخر إقلاع 4 رحلات من القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالناصر أبوالفضل(صدى):

صرحت مصادر مسئولة بمطار القاهرة، أن أنظمة التحميل بالخطوط السعودية تعرضت لعطل تسبب فى تأخير إقلاع 4 رحلات طيران قادمة إلى المملكة.

واضطرت الخطوط لإنهاء الإجراءات يدويا والرحلات هى رقم 324 إلى الدمام حيث تأخر إقلاعها ساعة وعليها 308 ركاب وتأخر إقلاع رحلة رقم 316 إلى المدينة المنورة 3 ساعات وعليها 306 ركاب وتأخرت رحلة الرياض رقم 310 ساعتين وعليها 326 راكبا.

كما تأخر إقلاع رحلة جدة رقم 300 ساعة وعليها 229 راكبا وتم إصلاح العطل بعد 4 ساعات وعودة أنظمة التحميل إلى طبيعتها .