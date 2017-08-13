قرقاش: لا يمكننا التسامح مع الإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

ابوظبي(صدى):

أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أن قطر تستخدم مواردها الغنية في دعم الإرهاب، لافتا إلى أن قناة الجزيرة العربية تعتبر منشورا لجماعة الإخوان.

وقال قرقاش في تصريحات صحفية خلال زيارته للهند: ” إن أفضل سبيل لدولة قطر للخروج من الأزمة الحالية العمل بجدية لتبديد مخاوف جيرانها من زعزعة استقرارها كدول ذات سيادة ” .

وأضاف: ” الدول الأربع لا تنوي تصعيد التوتر في المنطقة، قطر تعتبر دولة صغيرة لكنها غنية.. وهي تستعين بمواردها المالية لدعم الإرهاب، ومن هنا يتضح أن الأزمة هي ليست كما يصورها البعض كصراع بين خمس دول عربية . ”

وأردف بالقول: ” لا يمكننا التسامح مع الرأي القائل بأن قليلا من الإرهاب أو التطرف هو أمر يمكن قبوله والتعايش معه ولذلك لابد من العمل على إزالة أية جوانب رمادية تكتنف الموقف الحازم من الإرهاب والتطرف . “