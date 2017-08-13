الكويت: نمتلك أدلة على ارتباط خلية العبدلي بـ " حزب الله " - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

أكّد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد، أن الكويت لديها أدلة على ارتباط تنظيم حزب الله اللبناني بـ ” خلية العبدلي ” .

وقال الخالد -في تصريحات تلفزيونية، الأحد، ” لدينا اعترافات في شأن ارتباط حزب الله بخلية العبدلي، والاعتراف سيد الأدلة، وسنقدم ما لدينا من اعترافات، لتكون الحجة مقابل الحجة ” .

يأتي هذا بالتزامن مع زيارة يقوم بها حاليًا رئيس الوزراء اللبناني سعدالدين الحريري إلى الكويت حيث عقد مباحثات مع مسؤولين كويتيين، تضمّنت التنسيق في شأن خلية العبدلي.

وألقت السلطات الكويتية، فجر اليوم القبض على مدان بقضية خلية العبدلي، غداة إلقاء القبض على 12 شخصًا مدانين بالانتماء إلى الخلية الإرهابية المرتبطة بإيران وحزب الله اللبناني، وذلك بعد أسابيع من البحث عنهم.

يذكر أنه تم ضبط الخلية من قبل السلطات الكويتية في أغسطس 2015 بعد أن تبيّن أنها قامت بتخزين وحيازة السلاح في مزرعة بمنطقة العبدلي بكميات كبيرة: 19 طنًّا من الذخيرة، و144 كلجم من المتفجرات، و68 سلاحًا متنوعًا، و204 قنابل يدوية، إضافة إلى صواعق كهربائية.