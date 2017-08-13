مارفيك يعلن قائمة " الأخضر " الأحد المقبل - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

حدّد بيرت فان مارفيك، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، يوم الأحد المقبل الـ20 من شهر أغسطس الجاري، للإعلان عن القائمة النهائية لتشكيلة المنتخب لمواجهة الإمارات واليابان في التصيفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018.

بينما اختار المدرب الهولندي الخميس الـ24 من شهر أغسطس الجاري، موعدا لتجمع اللاعبين المختارين في قائمته النهائية.

ويخوض الأخضر مواجهته الأولى في الجولة الـ9 أمام منتخب الإمارات في الـ29 من الشهر الجاري على استاد هزاع بن زايد والثانية في الجولة الـ10 أمام منتخب اليابان في الـ5 من شهر سبتمبر القادم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ” الجوهرة ” .