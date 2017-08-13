خيبر فلكي يعلن غرة ذي الحجة ويومي عرفة وعيد الأضحى - صحيفة صدى الالكترونية

خيبر فلكي يعلن غرة ذي الحجة ويومي عرفة وعيد الأضحى
أعلن الباحث والخبير الفلكي خالد صالح الزعاق، اليوم الأحد، أن غرة شهر ذي الحجة ستكون يوم الأربعاء 23 أغسطس الجري، وفقًا للحسابات الفلكية.
وحسب تلك التقديرات، ينتظر أن يكون الوقوف بعرفة يوم الخميس 31 أغسطس، وهو الموافق لليوم التاسع من شهر ذي الحجة بالتقويم الهجري، على أن تكون الجمعة الأول من سبتمبر هي أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وكان المرصد الفلكي السعودي قد أعلن في وقت سابق، أن الأربعاء 23 من أغسطس الحالي سيبدأ فيه موسم الحج هذا العام، حيث يتوالى توافد قوافل الحج لأداء المناسك في الأراضي المقدسة، وصولًا إلى يوم الحج الأكبر يوم عرفات.
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10321 ] نشر منذ 54 دقيقة
الله الله في صيام عشر ذي الحجه فايامها افضل من ايام رمضان 😊
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10321 ] نشر منذ 54 دقيقة
الله الله في صيام عشر ذي الحجه فايامها افضل من ايام رمضان 😊
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10321 ] نشر منذ 53 دقيقة
دقيقه استحضر احاديث فضل عشر ذي الحجه 😊
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16237 ] نشر منذ 48 دقيقة
الله يرحمنا
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10321 ] نشر منذ 45 دقيقة
أقسم بها:
وإذا أقسم الله بشيء دل هذا على عظم مكانته وفضله، إذ العظيم لا يقسم إلا بالعظيم، قال تعالى ( وَالْفَجْرِ (1) وَلَيَالٍ عَشْرٍ ) . والليالي العشر هي عشر ذي الحجة، وهذا ما عليه جمهور المفسرين والخلف، وقال ابن كثير في تفسيره: وهو الصحيح.
.
2- أنها الأيام المعلومات التي شرع فيها ذكره:
قال تعالى: (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) [الحج:28] وجمهور العلماء على أن الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، منهم ابن عمر وابن عباس
.
.
..
3- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لها بأنها افضل أيام الدنيا:
فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :(فضل أيام الدنيا أيام العشر ـ يعني عشر ذي الحجة ـ قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال : ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب( [ رواه البزار وابن حبان وصححه الألباني]
.
.
4- أن فيها يوم عرفة :
ويوم عرفة يوم الحج الأكبر، ويوم مغفرة الذنوب، ويوم العتق من النيران، ولو لم يكن في عشر ذي الحجة إلا يوم عرفة لكفاها ذلك فضلاً، وقد تكلمنا عن فضل يوم عرفة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه في رسالة (الحج عرفة(0
.
.
5- أن فيها يوم النحر :
وهو أفضل أيام السنة عند بعض العلماء، قال صلى الله عليه وسلم (أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر)[رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني].
.
.
6- اجتماع أمهات العبادة فيها :
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: (والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيرها
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16237 ] نشر منذ 42 دقيقة
الله يبلغنها يا أمل ونصوم
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10321 ] نشر منذ 39 دقيقة
امين يالمحرومه
جعلنا الله واياكم ممن يصومها ايمانا واحتسابا 🙏
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16237 ] نشر منذ 38 دقيقة
الله يجزاك خير يا امل على التذكير
مطب[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله يبلغنها