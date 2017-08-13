خيبر فلكي يعلن غرة ذي الحجة ويومي عرفة وعيد الأضحى - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أعلن الباحث والخبير الفلكي خالد صالح الزعاق، اليوم الأحد، أن غرة شهر ذي الحجة ستكون يوم الأربعاء 23 أغسطس الجري، وفقًا للحسابات الفلكية.

وحسب تلك التقديرات، ينتظر أن يكون الوقوف بعرفة يوم الخميس 31 أغسطس، وهو الموافق لليوم التاسع من شهر ذي الحجة بالتقويم الهجري، على أن تكون الجمعة الأول من سبتمبر هي أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وكان المرصد الفلكي السعودي قد أعلن في وقت سابق، أن الأربعاء 23 من أغسطس الحالي سيبدأ فيه موسم الحج هذا العام، حيث يتوالى توافد قوافل الحج لأداء المناسك في الأراضي المقدسة، وصولًا إلى يوم الحج الأكبر يوم عرفات.