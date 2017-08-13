الأمطار الموسمية توقع 70 قتيلًا في الهند والنيبال - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

أودت انهيارات أرضية وفيضانات من الأمطار الموسمية الغزيرة بـ 66 شخصا على الأقل في النيبال والهند، وفق ما أعلنت السلطات اليوم متخوفة من ارتفاع الحصيلة.

ولقي 49 شخصا مصرعهم في فيضانات النيبال و ” لا يزال 17 في عداد المفقودين، حيث تجري أعمال الإسعاف على قدم وساق لكن مستوى المياه لم ينخفض بعد ” ، وفق ما أعلن رئيس المركز الوطني لحالات الطوارئ شنكر هاري أشاريا .

وأشار الصليب الأحمر بدوره إلى 53 قتيلا وعشرات المفقودين.

وفي الهند قُتل 17 شخصا على الأقل وفُقد عشرات آخرون إثر انهيار أرضي ناجم عن أمطار غزيرة جرف حافلتين كانتا على طريق جبلية.

وعُثر حتى الساعة على 17 جثة لكن يُخشى أن ترتفع حصيلة الضحايا نظرا لعدد المفقودين المقدر بالعشرات، وفق ما أقر المسؤول المحلي سانديب كادام.

وقال الناطق باسم الجيش الهندي الكولونيل أمان أناند، إن ” شقا من الطريق الوطنية يمتد على مئتي متر جُرف مع الحافلتين ونخشى أن يكون أكثر من 50 شخصا مطمورين ” تحت الأنقاض.