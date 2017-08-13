أمطار على محافظة الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

نشر : منذ 1 ساعة 1٬120 2 الاخبار المحلية أمطار على محافظة الطائف عبد العزيز القثامي(صدى): هطلت مساء اليوم الأحد، على أجزاء متفرقة من محافظة الطائف أمطار متوسطة . وشملت الشفا، شهار، والردف وطريق الملك فهد الدائري والمنطقة الصناعية، والسر، وليه، وجنوب محافظة الطائف، سالت على إثرها الأودية والشعاب. الوسوم:أمطار, الطائف, محافظة
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 745 ] نشر منذ 25 دقيقة
اللهم اجعلها امطار خير وبركه
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1959 ] نشر منذ 7 دقائق
اللهم اجعلها امطار خير وبركه وارحمنا برحمتك .