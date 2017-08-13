 أمطار على محافظة الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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أمطار على محافظة الطائف

أمطار على محافظة الطائف
عبد العزيز القثامي(صدى):

هطلت مساء اليوم الأحد، على أجزاء متفرقة من محافظة الطائف أمطار متوسطة .

وشملت الشفا، شهار، والردف وطريق الملك فهد الدائري والمنطقة الصناعية، والسر، وليه، وجنوب محافظة الطائف، سالت على إثرها الأودية والشعاب.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1959 ] نشر منذ 7 دقائق

اللهم اجعلها امطار خير وبركه وارحمنا برحمتك .

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