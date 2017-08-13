أمطار على محافظة الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبد العزيز القثامي(صدى):

هطلت مساء اليوم الأحد، على أجزاء متفرقة من محافظة الطائف أمطار متوسطة .

وشملت الشفا، شهار، والردف وطريق الملك فهد الدائري والمنطقة الصناعية، والسر، وليه، وجنوب محافظة الطائف، سالت على إثرها الأودية والشعاب.