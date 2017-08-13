بلقيس فتحي تعرب عن فرحتها لتكدس حفلها - صحيفة صدى الالكترونية

الأحد 13
أغسطس
متكدسين ف حفلك هذا بالنسبة للدنيا👇🏼
( فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ (33) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (34) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (35) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (36) لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ )
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🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 6837 ] نشر منذ 58 دقيقة
متكدسين ف حفلك هذا بالنسبة للدنيا👇🏼
( فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ (33) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (34) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (35) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (36) لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ )