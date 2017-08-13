 بلقيس فتحي تعرب عن فرحتها لتكدس حفلها - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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بلقيس فتحي تعرب عن فرحتها لتكدس حفلها




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6837 ] نشر منذ 58 دقيقة

متكدسين ف حفلك هذا بالنسبة للدنيا👇🏼

( فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ (33) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (34) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (35) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (36) لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ )

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