⁠⁠⁠⁠⁠" نكاح كفار " و " نفقة حيوان " أبرز الدعاوى الغريبة على موقع " العدل " - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

رصد تقرير الدعاوى الغريبة الموجودة على بوابة وزارة العدل الإلكترونية، من بينها دعوى ” نكاح كفار ” ، ودعوى ” نفقة حيوان ” ، ودعاوى أخرى مثل ” مجاعة ” و ” إيلاء ” و ” أسبقية سقيا ” و ” ضيافة ” ، وغيرها، التي يعجز بعض المحامين المتخصصين عن فهمها وتبريرها.

وفسّر أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عمر الخولي، هذا التصنيف، بأن وزارة العدل حينما شرعت في الاستعانة بالتقنية صنفت الدعاوى تبعا للاختصاص النوعي للمحاكم، إلا أن الجهة المكلفة إنجاز العمل – فيما يبدو – عمدت إلى الغوص في أعماق مراجع فقهية لم يعد لها صلة بالواقع، وحملت مسمياتها أبعادا قد تبدو غريبة وغير مفهومة السياق حاليا.

وأضاف أن الوزارة أغفلت الإشارة إلى عدد من أنواع الدعاوى المستحدثة دون أن تعمل على تصنيفها ضمن برامجها في البوابة الإلكترونية، وهو ما أدى إلى وجود هذه الدعاوى بهذه المصطلحات.