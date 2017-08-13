12 قطاعا جديدا تخضع للتوطين بينها السياحة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تقرر تطبيق أنظمة التوطين (السعودة) على أكثر من 12 قطاعًا وظيفيًّا جديدا بينها السياحة والفنادق، أعلن ذلك وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للشؤون التنموية، عبدالله آل طاوي.

وجاء التركيز على قطاعي السياحة والفنادق، لما يمثلانه من ثقل، خاصة في العاصمة المقدسة.

وكانت ” الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ” أقرت مؤخرًا قصر العمل في قطاع استخراج التأشيرات السياحية على السعوديين فقط.

ويأتي قرار الهيئة بعد إقرار قطاعات اقتصادية في أسواق التجزئة، كالاتصالات والتأمين، توطين العمالة في البلاد.

ورفعت المملكة منذ نحو 3 أعوام، من وتيرة توطين عديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين.