خبراء اتصالات: بإمكان المحتالين إظهار هوية المتصل بأسماء معروفة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

حذر مركز ألماني متخصص في حماية المستهلك، من طرق التلاعب في الأرقام الظاهرة على شاشة المحمول، حيث يستطيع المجرمون إظهار رقم مختلف وهي عملية معروفة باسم ” تضليل هوية المتصل ” .

وبحسب خبراء المركز يجب أن يتحلى الناس بالحذر والتشكك في المكالمات التي يقول المتصل إنها من شركات أو بنوك أو صناديق تأمين معروفة وغير ذلك وبخاصة إذا ما طالبهم المتهم بسداد أموال إلى الشركة أو البنك.

ويضيف الخبراء أن الشركات المحترمة لا يمكن أن تطلب سداد أموال عبر اتصال هاتفي ولا يمكن أن تطلب من العميل الكشف عن بيانات حساباته المصرية أو كلمات المرور أو غير ذلك من الأمور المتعلقة بسرية البيانات عبر الهاتف.