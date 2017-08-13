" وفاء " ينظم برنامج تعليمي وترفيهي لأبناء الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

تحقيقًا للشراكة المجتمعية من قبل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ممثلةً في مكتب وفاء لرعاية أبناء وبنات الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين، ودعم الطالبات بما هو مفيد، فقد تم التنسيق من قبل مكتب وفاء ” بنات ” مع فريق ” نرسم الابتسامة ” لإعداد برنامج تعليمي وترفيهي لطالباتنا من المراحل الثلاث (الابتدائية والمتوسطة والثانوية )، ومن الثلاث فئات المستهدفة بنات شهداء الواجب و منسوبي التعليم المتوفين أثناء تأدية العمل أو من هم على رأس العمل؛ وذلك في شاليه ” ماما لولو ” .

وتم خلال البرنامج، اعداد المسابقات للطالبات والآمهات وتوزيع الجوائز والهدايا عليهن .

وكان البرنامج فرصة للطالبات ووليات أمورهن بالتعارف والاستمتاع معاً بهذا البرنامج بما سيعود على بناتنا بالفائدة والتسلية .

وأعربت الآمهات عن شكرهن وإعجابهن بالجهود المقدمة لبناتهن من قبل المكتب .

من جهته قدم مدير مكتب وفاء الأستاذ مهيدب المهيدب ومساعده الأستاذ فيصل الزهراني عن خالص شكرهما لفريق نرسم الابتسامة والقسم النسائي بمكتب وفاء، على جهودهن في رسم الابتسامة على وجوه طالباتنا بما قدموه من تسلية ومتعة وفائدة.