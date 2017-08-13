 البيت الأبيض: ترامب يندد بجميع المتطرفين " بكل أشكال العنف " - صحيفة صدى الالكترونية

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البيت الأبيض: ترامب يندد بجميع المتطرفين ” بكل أشكال العنف “

البيت الأبيض: ترامب يندد بجميع المتطرفين ” بكل أشكال العنف “
واشنطن(صدى):

أعلن متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يندد ” بكل أشكال العنف ” بما فيها ” بالتأكيد ” ذلك الذي يمارسه المنادون بتفوق العرق الأبيض والنازيون الجدد، وذلك بعد اتهام ترمب بالتساهل مع اليمين المتطرف.

وقال المتحدث أن ” الرئيس قال بقوة أمس السبت، أنه يدين كل أشكال العنف وانعدام التسامح والكراهية. وهذا يشمل بالتأكيد المنادين بتفوق العرق الأبيض و جماعة كو كلوكس كلان والنازيين الجدد وكل المجموعات المتطرفة ” .

 


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