البيت الأبيض: ترامب يندد بجميع المتطرفين " بكل أشكال العنف " - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أعلن متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يندد ” بكل أشكال العنف ” بما فيها ” بالتأكيد ” ذلك الذي يمارسه المنادون بتفوق العرق الأبيض والنازيون الجدد، وذلك بعد اتهام ترمب بالتساهل مع اليمين المتطرف.

وقال المتحدث أن ” الرئيس قال بقوة أمس السبت، أنه يدين كل أشكال العنف وانعدام التسامح والكراهية. وهذا يشمل بالتأكيد المنادين بتفوق العرق الأبيض و جماعة كو كلوكس كلان والنازيين الجدد وكل المجموعات المتطرفة ” .