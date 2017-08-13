 انفجر في وجهه الجوال أثناء الشحن ..عفاكم الله - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 13

    أغسطس

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انفجر في وجهه الجوال أثناء الشحن ..عفاكم الله




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