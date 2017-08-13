 ملك الأردن يحتفل بتخرج ولي عهده في الأكاديمية العسكرية ببريطانيا - صحيفة صدى الالكترونية

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ملك الأردن يحتفل بتخرج ولي عهده في الأكاديمية العسكرية ببريطانيا

ملك الأردن يحتفل بتخرج ولي عهده في الأكاديمية العسكرية ببريطانيا
عمان(صدى):

بث الديوان الملكي الهاشمي، لقطات من مراسم تخرج ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في الأكاديمية العسكرية الملكية ” ساندهيرست ” ببريطانيا.

حضر الاحتفال الملك الأردني عبدالله الثاني بن الحسين، والملكة رانيا العبدالله وأفراد من الأسرة المالكة الأردنية.

ونشر الملك عبد الله على صفحته الرسمية بتويتر، تغريدة قال فيها: ” ولدي الحسين، كم أنا فخور بك اليوم وأنت تتم هذه المرحلة الهامة في حياتك، وتمضي بثقة في خدمة الأردن الغالي . ”

كما احتفلت الملكة رانيا بتخرج نجلها، حيث نشرت صورا لها معه خلال حفل التخرج، كما غردت على صفحته الرسمية قائلة: ” مبارك للحسين تخرجه من كلية ساندهيرست العسكرية على خطى سيدنا ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1922 ] نشر منذ 4 دقائق

الف مبروك وربنا يوفقة و يحفظكم جميعا

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