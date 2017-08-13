" شرطة المدينة " تكشف ملابسات سقوط حاجة عراقية من شرفة فندق - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت شرطة المدينة المنورة اليوم الأحد، ملابسات حادثة سقوط حاجة عراقية ستينية من شرفة الدور الـ13 في أحد الفنادق القريبة من المسجد النبوي، ووفاتها، يوم الخميس الماضي.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة المدينة المنورة، الرائد حسين القحطاني، إن الحاجة العراقية البالغة من العمر 60 عاما سقطت أثناء نشرها الغسيل على ” روشن ” خشبي ديكوري لواجهة الفندق، مثبت خلف الشباك الذي يفصله عن الغرفة الواقعة في الدور الـ13، بارتفاع يتجاوز المتر عن مستوى أرضيتها، ما أدى إلى كسر قاعدة الروشن، وسقوط الحاجة التي تقف فوقها.

وأوضح أن الشرطة استمعت لأقوال الشهود والموجودين معها بالغرفة التي سقطت منها، حيث أكدوا الرواية إياها، موضحا أنه جرى استكمال إجراءات الاستدلال الأولية وإحالة ملف الحادث لفرع النيابة العامة بالمدينة المنورة.