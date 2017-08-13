⁠⁠⁠⁠⁠البحرية الأميركية ترفض طلب 10 مرات من الصين - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

دعت الصين إحدى السفن التابعة للولايات المتحدة الأميركية، إلى الخروج من المياه الدولية القريبة من كوريا الشمالية في منطقة بحر الصين الجنوبي، غير أن البحرية الأميركية لم تستجب للطلب رغم إرساله 10 مرات من جانب نظيرتها الصينية.

ووفقًا لمجلة ” بزنس إنسايدر ” الأميركية، فإن البحرية الصينية أنذرت إحدى الفرقاطات الأميركية بأنها تتوغل لمسافة 12 ميلاً في المياه الإقليمية، غير أن الولايات المتحدة ردت بأن تلك المساحات البحرية تنتمي للمياه الدولية.

وتتنازع الصين مع أكثر من خمس دول، بعد أن أقامت جزرًا اصطناعية في تلك المنطقة، وهي تعتبرها ضمن المياه الإقليمية للصين، غير أن السفن الأميركية توجد بالقرب من تلك المنطقة لإجراء عمليات تمشيطية في المياه الدولية.

وتخشى بكين من أن يكون الوجود الأميركي في تلك المساحات المائية بداية لإمكانية نشوب صراع مسلح مع كوريا الشمالية، لا سيما في ظل الوتيرة المتصاعدة للأحداث والتصريحات المشتعلة للجانبين على مدار الأسابيع الأخيرة.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد أعلن عزمه اللجوء إلى الخيار العسكري ضد كوريا الشمالية، إذا ما استدعى الأمر ذلك، لا سيما في ظل استمرار التجارب النووية لكوريا الشمالية خلال الأشهر الأخيرة.