بالصور.. عرض " رولزرويس " فانتوم الجديدة في لندن - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

ظهرت نسخة رولزرويس فانتوم جديدة في إحدي صالات العرض في لندن في أعقاب تقديمها خلال حدث خاص في الشهر الماضي, وطرحت السيارة بلون أرجواني جذاب وتتميز السيارة بشبكة التهوية الطويلة والمصابيح الأمامية الليزر المدمج فيها وحدات اضاءة نهارية LED، فيما يمتد اللون الأرجواني لداخل السيارة ليتكامل مع الفرش الجلدي الابيض من خلال ظهوره على المقاعد ولوحة القيادة وعجلة القيادة وفي فرش الأرضية.

كما حصلت السيارة الفاخرة على تطعيمات داخلية خشب بيانو ولمسات كرومية متنوعة بجانب تزودها بعجلة قيادة من 3 أذرع مع عدادات رقمية جديدة، فيما يأتي الجزء الخلفي من المقصورة باثنين من المقاعد الفردية الكهربائية يفصل بينهما كونسول وسطي أنيق مع اضافة نظام ترفيهي كذلك للمقاعد الخلفية يختفي خلف التطعيمات الخشبية ويمكن فتحه بصورة الكترونية بضغطة زر.

وبالنسبة للقوة المحركة فهذه السيارة تتزود بالطاقة عبر محرك V12 سعة 6.75 لتر بشاحنين توربينيين بقوة 563 حصان وعزم دوران 900 نيوتن.متر مع ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات عالي التقنية يعتمد على تكنولوجيا الـ GPS لتأكيد استخدام النقلة المناسبة في كل مرة.