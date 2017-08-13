بالصور.. إنطلاق ميتسوبيشي Xpander الجديدة في أندونيسيا - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت ميتسوبيشي النقاب بصورة رسمية عن سيارتها الجديدة كلياً Xpander خلال معرض أندونيسيا الدولي للسيارات في جاكرتا, وهذه السيارة صممت لتدمج بين شراسة السيارات متعددة الاستخدامات وعملية السيارات الـ MPV وهذه السيارة الجديدة تحمل تصميم جريء مع واجهة أمامية ديناميكية ووحدات اضاءة نهارية LED ومصابيح أمامية عمودية.

ويستمر التصميم الفريد للسيارة في الجزء الخلفي مع خطوط تصميم بارزة وأقواس عجلات كبيرة مع تزودها بسقف انسيابي واسبويلر خلفي ومصابيح خلفية LED بشكل حرف L، أما في المقصورة فتوجد عجلة قيادة من 3 أذرع ولمسات معدنية وتطعيمات خشبية مميزة وتستوعب السيارة 7 ركاب وتوفر رحابة داخلية رائدة في فئتها مع سعة تخزين مميزة تتضمن 16 حامل للأكواب.

ولم تعلن ميتسوبيشي كافة تفاصيل السيارة ولكنها أكدت أن السيارة ستحمل شاشة معلومات متعددة الاستخدامات رقمية في العدادات ونظام ترفيهي مع بلوتووث ووصلة انترنت , كما تحمل السيارة محرك بنزين 1.5 لتر بقوة 103 حصان وتتصل بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات أو أوتوماتيك من 4 سرعات بجانب نظام دفع أمام, ومن المقرر بدء مبيعات السيارة في اندونيسيا في الخريف بسعر يبدأ من 14.152 دولار كما ستتوفر في أسواق آسيوية أخرى في بداية 2018.