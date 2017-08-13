" الاتصالات " : أغلقنا فروعًا عدة لتقصيرها في حماية طالب الخدمة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكد فايز العتيبي، مدير عام العلاقات والإعلام في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أحقية العملاء المتضررين من شركات الاتصال في تقديم شكوى إلى الهيئة عبر قنوات الاتصال المتعددة، متعهدا بتطبيق النظام وما تنص عليه وثيقة حماية طالب الخدمة بحق أي شركة، إذا ثبتت صحة الشكوى.

وقال العتيبي، إن قرار إغلاق عدد من فروع شركات الاتصال جاء بعد رصد الهيئة قصوراً في تطبيق بعض بنود وثيقة حماية طالب الخدمة، لافتا إلى أن الإغلاق تم بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار.