خلطة سحرية لمنع الترهلات وشد الجسم في المنزل - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

لا وقت لديك لممارسة التمارين الرياضية أو اتباع نظام غذائي صحي، إذا عليك اللجوء الى شيء من الخلطات الطبيعية التي من شأنها مساعدتك على شد جسمك في المنزل.

ولعل أشهرها وأكثرها استعمالاً، هي خلطة زيت الزيتون التي ينصح بها خبراء الصحة خصوصاً انها قادرة على مساعدتك في شدّ جسمك المترهل بسرعة قياسية.

وفي هذا السياق، أكد خبراء الصحة أن هذه الخلطة من شأنها أن تشدّ جسمك بشكل سريع وقوي من خلال التخلّص من الترهلات الموجودة.

فيكفي أن تقومي بتدليك المناطق المترهلة أو التي ترغبين بشدها بخلطة زيت الزيتون، بشكل يومي ولحوالى الساعتين مع اعتماد الأسلوب الدائري في عملية التدليك.

الى ذلك، فإن زيت الزيتون مشهور بقدرته الهائلة على تقليل التجاعيد والهالات السوداء التي تظهر حول منطقة العيون وبالتالي يمكنك الاستعانة بهذه الخلطة أيضاً على وجهك وليس فقط جسمك.

إلا أن هذا لا يعني ضرورة عدم ممارستك التمارين الرياضية، خصوصاً أن قلة الحركة من شأنها أن تؤدي الى تخزين الطعام في جسمك ما يؤدي حكما الى ظهور الترهلات في جسمك.

كما من الضروري والمهم، ليس فقط من أجل شد جسمك، بل ايضا من اجل المحافظة على سلامة صحتك، أن تلجئي الى نظام غذائي صحي، خصوصاً أن تناول الوجبات الدسمة التي تستغرق وقتاً كبيراً في الهضم من شأنها أن تعرقل وتؤخر لك عملية شدّ جسمك.