صور شهداء الحد الجنوبي أهم فعاليات " أحد رفيدة " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

ضمن فعاليات مهرجان أحد رفيدة 38، تستعد اللجنة الفرعية للتنمية السياحية لإطلاق ساحة الشهداء بجوار البلدية، مع تكريم أسرهم بأسهم في جمعية آباء لرعاية الأيتام،غدًا الاثنين بحضور المحافظ ومديري الجهات الحكومية والأمنية.

تأتي هذه الفعالية كمبادرة من اللجنة الفرعية للتنمية السياحية تكريماً لهؤلاء الأبطال وتخليداً لذكراهم لما قدموه لهذا الوطن من التضحيات والتصدي بوجه العدو.

يذكر أن الساحة تحتوي على صور للشهداء تعلوها أسماؤهم وتاريخ استشهادهم وتم وضعها بأهم الطرق في المحافظة لإبرازها للجميع، وتأتي هذه الفعاليه كمحاولة بسيطة لمكافأة هؤلاء الأبطال على ما قدموه لهذا الوطن.