الملكة إليزابيث تستعد للتنازل عن العرش - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

كشفت مصادر ملكية في بريطانيا، أن الملكة إليزابيث تستعد للتنازل عن عرشها إلى الأمير تشارليز، وذلك بعد وصولها لسن 92 عامًا.

ووفقًا لصحيفة ” ديلي ميرور ” البريطانية، فإن الملكة إليزابيث أبلغت المقربين لها، عن نيتها ترك العرش في سن الـ95، والتنازل عنه لصالح الأمير تشارليز، كما أكد روبرت جويسون، المتحدث الرسمي الملكي أن استعدادات نقل التاج تسير على قدم وساق.

وأضاف أن هناك استعدادات للتنازل عن العرش لصالح الأمير تشارليز، وهو الأمر الذي بات حقيقة ملموسة خلال الأيام الماضية.