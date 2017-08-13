إنطلاق بطولة الترجي 10 بحضور محافظ خميس مشيط - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

رعى سعادة محافظ خميس مشيط الشيخ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط حفل إفتتاح بطولة الترجي 10 على كأس الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز والتي يستضيفها نادي ضمك وينظمها فريق الترجي بالشراكة مع مجلس التنمية السياحية بالمنطقة وتحت مظلة رابطة أحياء عسير كأول بطولة رسمية .

وشهد الحفل حضور رئيس نادي ضمك محمد الغروي ورئيس نادي جرش محمد بن لاحق والراعي الرئيسي للبطولة الشيخ سعيد بن علي بن عفتان رئيس مجلس إدارة مصنع ” حديد الوطن ” ، والراعي الطبي للبطولة فريق نادي الهلال السعودي التطوعي بإشراف مباشر من قائد الفريق بعسير طلال أبو نخاع ، كذلك الأستاذ فيصل بدوي والأستاذ فهد فراج الشهري مع عدد من أبرز الشخصيات الرياضية والإجتماعية والإعلامية .

جمع لقاء الإفتتاح بين فريقي الإتفاق الشرقي من أبو عريش والقمة من محافظة العارضة في كلاسيكو جازان على الأرض المحايدة بصافرة الحكم عبدالعزيز الشهري ومساعديه محمد وزي وعبدالعزيز عسيري ، الكوماندوز تمكن من حسم هذه القمة الكروية الممتعة بهدف يتيم تصدر بها مجموعته مؤقتا ونال نجومية اللاعبين عبده حلبوب الذي أهدى فريقه هدف الفوز وكسب أول 3 نقاط في البطولة .

القمة الثانية جمعت شباب حجلاء بالمملكة في ديربي أبهاوي واستطاع حجلاء بالخبرة أن يحسم هذا اللقاء الذي أداره تحكيميا مشعل الشهري ، حجلاء أزاح الإتفاق الشرقي عن صدارة المجموعة وحقق أول إنتصار له على حساب المملكة 0/3 بينما حقق أفضلية لاعبي المباراة نجمهم الشاب علي النبيهي .

علق على مباراتي الإفتتاح ” عندليب الدرب ” المميز موسى مشقي ، وسط أجواء تنافسية مثيرة مع زخات المطر .

ويلتقي مساء اليوم في المباراة الأولى عند الـ 8.30م فريقا الرياض وتعاون أبها ، فيما تجمع سهرة المساء الساعة الـ 10.00م بين الترجي المنظم والجزائر من محافظة الدرب بمنطقة جازان .

الجدير بالذكر أن البطولة تحظى برعاية عينية من معهد تعلم للحياة وبطاقة عضوية ” 2 لايف ” بالإضافة إلى شركة عبدالهادي القحطاني وأولاده لصناعة المرطبات .

وقدم المشرف العام على البطولة عبدالرحمن بن عبدالله آل هقشه نيابة عن أعضاء اللجنة المنظمة شكره لسمو نائب أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز على دعمه لرياضة المنطقة وشبابها عبر الموافقة على أن تتشرف بطولة الترجي 10 بكونها أول بطولة تحظى بدعمه ورعايته وتحمل إسمه حفظه الله ، كما قدم شكره لسعادة محافظ محافظة خميس مشيط الشيخ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط على رعايته حفل الإفتتاح لهذا الكرنفال الرياضي وهو ما ليس بالغريب أن يحيط شباب المحافظة بإهتمامه وحرصه ودعم أنشطتهم وبرامجهم وفعالياتهم في مختلف المجالات ، وأوصل شكره لمجلس التنمية السياحية بعسير الشريك الرسمي لبطولة الترجي 10 والراعي الرئيسي الشيخ سعيد بن عفتان ” حديد الوطن ” كذلك رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي ضمك مستضيف البطولة بالإضافة إلى ضيوف الإفتتاح وحكام مكتب عسير وجميع الرعاة والإعلاميين والمتعاونين مع اللجنة المنظمة لإنجاح البطولة .