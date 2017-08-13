⁠⁠⁠⁠⁠" اعتدال " تنشر خطاب الكراهية لأجل لفت الانتباه - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف ” اعتدال ” ، أن التيارات المتطرفة والمتشددة تقوم بنشر خطاب الكراهية وذلك من أجل لفت الانتباه إليها وتسويق نفسها بين الفئات التي تستهدفها.

وأضاف اعتدال أن هذه الجماعات هدفها إقصاء الآخر.

وقال اعتدال في تغريدة له عبر موقع توتير: ” تقوم الجماعات والتيارات المتطرفة بنشر خطاب الكراهية للفت الانتباه وتسويق نفسها وهدفها إقصاء الآخر ” .

المعروف أن مركز اعتدال هو مركز عالمي مقره المملكة ويقوم على رصد وتحليل الفكر المتطرف واستشرافه للتصدي له ومواجهته والوقاية منه، والتعاون مع الحكومات والمنظمات ذات العلاقة، ويهدف اعتدال إلى أن يكون المرجع الأول عالميًا في مكافحة الفكر المتطرّف وتعزيز ثقافة الاعتدال.