⁠⁠⁠⁠⁠القوات البرية تعلن فتح باب التسجيل بوحدات المظليين والقوات الخاصة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية، اللجنة المركزية لقبول الطلبة، عن فتح باب القبول الإلكتروني في وحدات المظليين والقوات الخاصة.

وقالت القوات البرية إن التسجيل مفتوح لمدة أسبوع واحد، اعتباراً من اليوم الأحد الموافق (1438/11/20هـ) حتى يوم الخميس الموافق (1438/11/25هـ) على الرابط التالي: (هنـــــــــا)، وكذلك عن طريق مكاتب التجنيد مباشرة.

وأوضحت القوات البرية ، أن شروط التقديم هي:

– أن يكون المتقدم من حملة الشهادات الجامعية أو الكليات المتوسطة أو الكليات أو الكليات الصحية أو كلية الاتصالات أو الثانوية العامة.

– أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ولا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد عن 26 سنة لحملة الثانوية العامة، ولا يزيد العمر عن (30) سنة لحملة الشهادات الجامعية أو الكليات.

– لا يقل طوله عن (165سم)، وأن يكون من ذوي اللياقة البدنية العالية.

وأوضحت القوات البرية أنه سيتم تعيينهم برتب كل حسب مؤهله العلمي، بالإضافة إلى مزايا مالية أخرى، مع ملاحظة أن يصطحب المتقدم الشهادة الدراسية الأساس، ومشهد حسن سيرة وسلوك، وعدد (8) صور شخصية (6×8) كاشف الرأس، وبطاقة الهوية الوطنية.

وأشارت القوات البرية إلى أنه للاستفسار يرجى الاتصال على الرقم (0144230001) تحويلة (95832) .