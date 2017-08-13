توقعات بأرتفاع البتكوين لـ 5 آلاف دولار - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تخطت العملة الرقمية البتكوين حاجز 4 آلاف دولار للبتكوين الواحد بزيادة 300 دولار في يوم واحد فقط من التداولات ويعتبر هذا في حد ذاته رقم قياسي .

والسؤال الأهم، لماذا الآن ارتفع السعر بنمو أكبر من السابق؟ يعود السبب إلى بضعة أيام حيث تم إجراء تعديل في الشيفرة البرمجية سمح بإضافة المزيد من التعاملات المخزنة في كل بلوك.

ومن المرجح دائماً حصول انهيارات في أسعار البتكوين كما حصل سابقاً، فمن الممكن أن تخسر نصف قيمتها خلال فترة قصيرة جداً، وكذلك هناك احتمال مواصلة الإرتفاع الجنوني لتصل إلى 5 آلاف دولار للبتكوين الواحد.