Audio-Technica تطلق سماعات تعزل الضوضاء - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

قامت شركة Audio-Technica بإدخال الأجزاء الذهبية في نسخة خاصة من سماعتها MSR7 الكلاسيكية ذات اللون الأزرق، وتتميز سماعات MSR7 العادية بأنها تضيء قليلًا عند أصوات الـ bass، ويتميز صوتها بأنه الأكثر وضوحًا، ونقي .

فتقول الشركة أن النسخة الخاصة من سماعة MSR7SE تمتلك زوج من السماعات الجديدة التي صممت لتعزيز أدنى ترددات للصوت، أي أنها تعطي صوت bass اضافي، كما أنها سوف تؤدي إلى تحسين خاصية عزل الضوضاء، ولا توجد نسخة لاسلكية من هذه السماعة .