وزير التعليم يشارك في ورشة التعلم القائم على الكفايات - صحيفة صدى الالكترونية

جدة(صدى):

شارك وزير التعليم الدكتور احمد بن محمد العيسى ورشة التعلم القائم على الكفايات التي تنظمها وكالة المناهج و البرامج التربوية بالوزارة اليوم في مدينة جدة والتي تستمر ٣ ايّام كما حرص العيسى على اثراء النقاش والتفاعل مع المشاركين بأريحية وبعيدا عن الرسمية لأكثر من أربع ساعات في الورشة.

وأكد في كلمته خلال افتتاح الورشة، علي أهمية الانتقال من التعليم القائم على المحتوى إلى التعلم القائم على الكفايات وذلك لإعداد جيل مواكب لرؤية المملكة ٢٠٣٠ .

وقال العيسى، إن الورشة ضمت مسؤولين بالوزارة وخبراء محليين وعالميين سوف يناقشون على مدى ثلاثة ايّام مفهوم الكفايات وانسب الطرق لتطبيقها ومشيرًا أن الوزارة سوف تقدم العديد من البرامج التدريبية للمشرفين التربويين لتدريبهم على التعلم القائم على الكفايات وطرق التقويم وغيرها من العناصر حتى يتمكن المشرفون التربويون من نقل ذلك للمعلمين والمعلمات في الميدان التربوي، مؤكدًا على الدور الكبير للاشراف التربوي لانجاح مثل هذه البرامج.

من جهته قدم وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية الدكتور محمد بن عطية الحارثي، شكره لمعالي وزير التعليم لحضوره ومشاركته في هذه الورشة، مؤكدًا أن هذه الورشة من برامج التحول الوطني ٢٠٢٠وذلك في إطار سعي الوزارة لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ .

وأوضح الحارثي، أن الورشة سوف تناقش على مدى ثلاثة أيام مفهوم الكفايات وأهميتها وتطبيقها وخصائص المنهج القائم على الكفايات والتحول من المنهج القائم على المحتوي الى المنهج القائم على الكفايات والاطلاع على نماذج عالمية في هذا الاتجاه و كذلك التقويم القائم على الكفايات و توظيف الكفايات في بناء المناهج و معوقات التطبيق.