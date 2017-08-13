الكويت: طائرة أميرية لنقل جثمان الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

نعى أميرالكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا، الذي وافته المنية في العاصمة البريطانية لندن.

واعتبر الشيخ صباح الأحمد أن بلاده فقدت علماً في مجال الفن المسرحي الكويتي والخليجي والعربي .

كما وجه بتوفير طائرة أميرية لنقل جثمان الفنان الراحل من لندن إلى الكويت الاثنين المقبل.

وكان أعلن في ساعة متأخرة من ليل أول أمس الجمعة عن وفاة الفنان عبدالحسين عبدالرضا، إثر تعرضه لوعكة صحية، تسببت بدخوله العناية المركزة في لندن.