ناصر القصبي : اعتذار " الربيعي " ملغم وغير كافٍ - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

جاء رد الفنان ناصر القصبي على اعتذار الداعية الدكتور علي الربيعي عن تغريدته بعدم جواز الترحم على الفنان الكويتي الراحل عبدالرضا، بأنه ملغم، وغير كافٍ.

وقال القصبي في تغريدة على حسابه بموقع ” تويتر ” : ” هذا اعتذار لا يكفي يا معالي وزير الاعلام، اعتذار مبطن وملغم، يجب سن قانون يلجم هذا وأمثاله ويطهرنا من روائحهم النتنة ” .

وكان الداعية الربيعي اعتذر للشعب الكويتي عما لحقهم من التغريدة التي أفتى خلالها بعدم جواز الترحم على الفنان عبدالرضا.