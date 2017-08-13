 ناصر القصبي : اعتذار " الربيعي " ملغم وغير كافٍ - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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ناصر القصبي : اعتذار ” الربيعي ” ملغم وغير كافٍ

ناصر القصبي : اعتذار ” الربيعي ” ملغم وغير كافٍ
أماني الغامدي(صدى):

جاء رد الفنان ناصر القصبي على اعتذار الداعية الدكتور علي الربيعي عن تغريدته بعدم جواز الترحم على الفنان الكويتي الراحل عبدالرضا، بأنه ملغم، وغير كافٍ.

وقال القصبي في تغريدة على حسابه بموقع ” تويتر ” : ” هذا اعتذار لا يكفي يا معالي وزير الاعلام، اعتذار مبطن وملغم، يجب سن قانون يلجم هذا وأمثاله ويطهرنا من روائحهم النتنة ” .

وكان الداعية الربيعي اعتذر للشعب الكويتي عما لحقهم من التغريدة التي أفتى خلالها بعدم جواز الترحم على الفنان عبدالرضا.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 2 ساعتين

اظاهر اذا قالت فنك مايعجبني بتقييم علي دعوه الشيخ اخطا واعتذر لماذا هذا الكره للشيوخ

[ عدد التعليقات: 471 ] نشر منذ 2 ساعتين

الشيخ شيخ مين شيخ على نفسة
والله غير كبار العلماء
لا انصاع واتبع امعة

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 28 دقيقة

ياما اخطيت عل شيوخ وعلماء ولا اعتذرت وعاندت لان معك ناس من الارض
لكن هم معهم الله سبحانه وتعالى وعند الله تجتمع الخصوم

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