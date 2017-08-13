ناصر القصبي : اعتذار " الربيعي " ملغم وغير كافٍ - صحيفة صدى الالكترونية

ناصر القصبي : اعتذار ” الربيعي ” ملغم وغير كافٍ
جاء رد الفنان ناصر القصبي على اعتذار الداعية الدكتور علي الربيعي عن تغريدته بعدم جواز الترحم على الفنان الكويتي الراحل عبدالرضا، بأنه ملغم، وغير كافٍ.
وقال القصبي في تغريدة على حسابه بموقع ” تويتر ” : ” هذا اعتذار لا يكفي يا معالي وزير الاعلام، اعتذار مبطن وملغم، يجب سن قانون يلجم هذا وأمثاله ويطهرنا من روائحهم النتنة ” .
وكان الداعية الربيعي اعتذر للشعب الكويتي عما لحقهم من التغريدة التي أفتى خلالها بعدم جواز الترحم على الفنان عبدالرضا.
خالد محاسن[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 2 ساعتين
اظاهر اذا قالت فنك مايعجبني بتقييم علي دعوه الشيخ اخطا واعتذر لماذا هذا الكره للشيوخ
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 471 ] نشر منذ 2 ساعتين
الشيخ شيخ مين شيخ على نفسة
والله غير كبار العلماء
لا انصاع واتبع امعة
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16228 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان والله يصلح الحال
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 777 ] نشر منذ 37 دقيقة
لقافه
****[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 28 دقيقة
ياما اخطيت عل شيوخ وعلماء ولا اعتذرت وعاندت لان معك ناس من الارض
لكن هم معهم الله سبحانه وتعالى وعند الله تجتمع الخصوم