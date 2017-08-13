⁠⁠⁠⁠⁠كلية الاتصال والإعلام بجامعة المؤسس تعلن عن وظائف للمعيدين والمعيدات - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت كلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظيفة معيد بعدد من أقسام الكلية.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة لقسم الاتصال التسويقي تخصص اتصال تسويقي طلاب عدد (1)، طالبات عدد (1)، ولقسم العلاقات العامة تخصص علاقات عامة طلاب عدد (1) طالبات عدد (1)، ولقسم الصحافة تخصص صحافة طلاب عدد (1) طالبات عدد (1)، ولقسم الإخراج والتصميم تخصص إخراج وتصميم (راديو وتلفزيون) طلاب عدد (1) طالبات عدد (1)، ولقسم الاتصال تخصص اتصال طلاب عدد (1) طالبات عدد (1)، للعام الدراسي 1439/1438هـ.

وأشارت إلى أن التقديم حسب الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم/ المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم/ المتقدمة حاصلاً على الدرجة الجامعية في التخصص المذكور أعلاه من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

– أن لا يقل تقدير المتقدم/ المتقدمة في البكالوريوس عن جيد جدًا.

– أن يكون المتقدم/ المتقدمة حسنة السيرة والسلوك.

– أن لا يتجاوز عمر المتقدم/ المتقدمة عن (30) سنة.

– أن يكون المتقدم/ المتقدمة حاصلاً على درجة التوفل، أو STEP أو IELTS .

– أن يكون المتقدم/ المتقدمة حاصلاً على تدريب في أحد مجالات الاتصال والإعلام (للمتقدمين لوظيفة قسم الاتصال).

وأوضحت الكلية، أن الطلبات تقدم مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمدة وشهادات الدورات والدبلومات التي اجتازها إن وجدت إلى مدير مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا، بمبنى رقم (155) غرفة رقم (413)، أو على البريد الإلكتروني: هنـــــــا.

اعتبارًا من تاريخ 19/12/1438هــ حتى 19/1/1439هــ، خلال الدوام الرسمي، ولا تقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ.