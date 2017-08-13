 المسحل: 5 لاعبين يحق للأندية تغييرهم في ربع نهائي أبطال آسيا - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 13

    أغسطس

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المسحل: 5 لاعبين يحق للأندية تغييرهم في ربع نهائي أبطال آسيا

المسحل: 5 لاعبين يحق للأندية تغييرهم في ربع نهائي أبطال آسيا
نواف السالم(صدى):

قال ياسر المسحل رئيس رابطة دوري المحترفين ونائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” بأنه ‏يحق لكل نادي مشارك بدور الربع نهائي بدوري أبطال آسيا تغيير او اضافة خمسة لاعبين + ثلاثة لاعبين اخرين ” بسبب الإصابة ” قبل سبع أيام من موعد مباراة ذهاب دور الربع نهائي.

يذكر أن نادي الهلال سيلعب أمام العين الإماراتي يوم الإثنين 21 أغسطس الجاري على ملعب هزاع بن زايد في نادي العين، فيما يلتقي الأهلي برسبوليس الإيراني يوم الثلاثاء 22 أغسطس الجاري على ملعب نادي السيب العماني.


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