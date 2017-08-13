⁠⁠⁠⁠⁠العمل : 1392 عاملة منزلية غادرن " دار الضيافة " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، أن 1392 عاملة منزلية من جنسيات مختلفة غادرن مركز إيواء العاملات ” دار الضيافة ” ، إلى بلدانهن خلال الشهر الماضي .

وأوضح أبا الخيل،أن لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، تحكم العلاقة بين صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية، التي حددت حقوق ومسؤوليات كل طرف من طرفي العلاقة، وفي حال وجود خلاف يتقدم أحد الطرفين بدعوى على الطرف الثاني، لدى لجان الفصل في خلافات عمال الخدمة المنزلية، المنتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة .

تابع أن العمل يجري على تسهيل مغادرة العاملات المنزلية كافة إلى بلدانهن بعد الانتهاء من إكمال جميع إجراءاتهن النظامية، وفق القرارات الصادرة من قبل اللجان .