بالصور.. فولكس فاجن تضيف محرك بنزين TSI سعة 1.5 لتر لعائلة جولف - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

بعد اطلاق فولكس فاجن لموديلات جولف بمحرك بنزين بقوة 148 حصان سعة 1.5 لتر في بداية العام, عادت لتقدم نسخ أقل للعائلة المميزة وتحديداً نسخ جولف وجولف Variant في مستويات التجهيز Comfortline و Highline مع سعر يبدأ من 27.864 دولار للنسخة الهاتشباك و30.272 دولار للاستيشن في ألمانيا حيث يمكن بدء حجز السيارة بالفعل.

وقالت الشركة أن النسخة بمحرك 1.5 لتر مثيرة ومميزة حتى علي السرعات المنخفضة مع كفاءة في استهلاك الوقود حتي علي السرعات العالية مع قوة تبلغ 128 حصان وعزم دوران 200 نيوتن.متر وبما يسمح بوصول السيارة لسرعة قصوى 210 كمساعة كما يتوفر لها نظام ادارة نشط للأسطوانات يغلق اثنين من الاسطوانات الاربعة بين 1400 و3200 لفة في الدقيقة بناء علي الحمولة .

وبناء علي المواصفات فيتراوح متوسط استهلاك الوقود بين 4.8 و5 لتر لكل 100 كم مع انبعاثات كربونية بين 110 و116 جمكم .