بالفيديو.. الحكم يستعين بـ " تقنية الفيديو "ويطرد كاكا بطريقة غريبة - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحالة طرد مباشرة تلقاها اللاعب البرازيلي ريكاردو كاكا، صانع ألعاب فريق أورلاندو سيتي الأمريكي، نتيجة مزاحه مع أحد لاعبي نيويورك ريد بولز، في لقاء الفريقين الذي أقيم، فجر الأحد، ضمن مباريات الدوري الأمريكي.

وذكرت العديد من التقارير الصحافية، إن اللاعب البرازيلي كان يمزح مع زميله، بعد مشادة بين لاعبي الفريقين ليحاول البعض التدخل لتهدئة الأمور ومن بينهم كاكا، وعندما بدأت الأمور تهدأ قام النجم البرازيلي باستخدام يديه للمزاح مع أورلين كولين، لاعب الخصم، حيث أخذ يضعها حول وجهه وسط ضحكات من لاعبي نيويورك ريد بولز، إلا أن مساعد الحكم ظن أن اللاعب البرازيلي يقوم بالاعتداء على الخصم، فأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه كاكا.

وأصيب كاكا بحالة من الاندهاش الشديد، حتى حاول التحدث مع الحكم، ليؤكد له أن ما قام به لم يتعد كونه مزحة، غير أن الحكم أصر على القرار بعدما استعان بتقنية الفيديو، واعتبر ما قام به كاكا سلوكا خاطئا، ليقرر إشهار البطاقة الحمراء في وجهه، ويخرج اللاعب من المباراة.

يذكر أن كاكا، البالغ من العمر 35 عامًا، يلعب في صفوف أورلاندو سيتي منذ عام 2014 قادمًا من ميلان، ونجح خلال 67 مباراة لعبها بالدوري الأمريكي في تسجيل 22 هدفًا.