ابتكار بطارية جديدة تعمل بالبصاق - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

ابتكر فريق من الباحثين في الولايات المتحدة بطارية جديدة تعمل بالبصاق، ويمكن تشغيلها في الظروف الاستثنائية التي لا تعمل فيها البطاريات التقليدية.

وتركزت جهود الباحث سوكهيون تشوي من جامعة بينجهامتون في مدينة نيويورك الأمريكية خلال السنوات الخمس الماضية على سبل توفير مصادر الطاقة المحدودة بغرض استخدامها في المناطق التي تعاني فقرا في الطاقة من أجل تشغيل أجهزة التشخيص الطبي وقياس المؤشرات الحيوية للجسم.

وتوصل تشاو بالتعاون مع فريق البحث إلى بطارية تعمل بالطاقة الحيوية يمكنها توليد الطاقة في غضون دقائق من إضافة البصاق إليها.

وقال أعضاء في فريق الدراسة قولهم إن البطارية المقترحة لها مزايا تنافسية مقارنة بالبطاريات الأخرى التقليدية نظرا لأن السائل الحيوي المستخدم في تنشيط البطارية متوافر بسهولة حتى في أكثر المناطق التي تعاني نقصا في موارد الطاقة.