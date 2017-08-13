شاب يخضغ لعملية استئصال الثدي - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

خضع مراهق صيني يٌدعى pseudonym Xiao Yang ، لعملية استئصال ثديه الأيمن بعدما كبر حجمه وبات بقياس A.

وكان قد لاحظ الشاب (19 عاماً) هذه الحالة الغريبة في جسمه، عندما كان في الـ 13 من عمره وقد قيل إنها حالة ” ثدي الرجل ” ، حيث لجأ إلى الأطباء والمستشفيات ولم يعرف سبب هذه الحالة إلّا حين زار مستشفى Wenzhou بداية شهر تموز من العام الحالي.

وهناك تبين للطبيب Pan Zhongliang أن سبب كبر الثدي هو مشاكل هرمونية تُسمى gynecomastia.

الجدير ذكره، أنّ المشاكل الهرمونية المسببة لهذه الحالة تنتج عن الإكثار من تناول الوجبات السريعة أبرزها الدجاج المقلي بالإضافة إلى شرب حليب الصويا.