تفاصيل اجتماع " أمن الحج والعمرة " بمقر الأمن العام - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

في إطار الوقوف على الاستعدادات النهائية لقيادة قوات أمن الحج التي تأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز حفظة الله- ترأس الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي قائد قوات أمن الحج اليوم الأحد عدد من الاجتماعات التنظيميه بعدد من قيادات قوات أمن الحج، وذلك بمقر الأمن العام بمشعر منى.

و كان الاجتماع الأول مخصص لمركز القيادة والسيطرة لأمن الحج بحضوراللواء عبدالله بن حسن الزهراني قائد مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج وعدد من القادة التنفيذيين بالمركز.

واستعرض خلال الاجتماع مجمل الاستعداد والتنفيذ وفقا للخطط التي تم اعدادها، كما قدم اللواء الزهراني تفصيلا عن أبرز الاضافات التي يعمل المركز على تفعيلها في حج هذا العام ، بعد إضافة عدد من الكاميرات والأنظمة التقنية التي تعود بالفائدة على تنفيذ الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية بعد تجربتها ونجاحها .

كما كان الاجتماع الثاني الذي عقده خاص بتنظيمات خطط المشاة وإدارة الحشود وإدارة حركة المرور في المشاعر المفدسه خلال موسم الحج، حيث قدم القاده التنفذيين المعنيين بالأمر عرضاً لماسيتم تطبيقه على أرض الواقع ثم جرى مناقشة عدد من الجوانب الخاصة بتنظيم المشاة واهمية رفع وتيرة الاداء والتنسيق وتكامل الجهود مع الجهات الخدميه الاخرى.