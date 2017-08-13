إصابة حفيد الشيخ زايد في تحطم المروحية الإماراتية باليمن - صحيفة صدى الالكترونية

أبو ظبي(صدى):

تعرض الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، للإصابة في الحادثة الذي تعرضت له المروحية الإماراتية بسبب خلل فني أمس الأول الجمعة في اليمن، والتي استشهد خلالها أربعة جنود.

ودعا وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش للشيخ زايد بن حمدان ورفاقه بالشفاء العاجل، مبيناً أن الشباب هم رصيد الوطن الأكبر ورهان الحاضر والمستقبل.

عبرت وزيرة شؤون الشباب الإمارتية شما المزروعي عن اعتزازها بشهداء الوطن وشباب الإمارات الذين يدافعون عن بلادهم، داعيةً بالشفاء العاجل للشيخ زايد بن حمدان وزملائه.

وتفاعل ناشطون بموقع ” تويتر ” مع نبأ إصابة الشيخ زايد أحد أحفاد مؤسس دولة الإمارات، وذلك من خلال وسم تحت اسم ” زايد بن حمدان ” ، وتداولوا العديد من الصور للشيخ زايد، مشيرين إلى أن حكام الإمارات في خط النار دفاعاً عن الشرعية باليمن.