نيجيري يحل أزمة المعوزين للطعام بتطبيق على الهاتف - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

قام مهندس برمجيات نيجيري بأبتكار تطبيق عبر الانترنت، يحاول من خلاله القضاء على الجوع عن طريق محاربة هدر الغذاء.

ويتيح تطبيق ” تشوبيري ” للجمعيات الخيرية شراء الأغذية التي اقترب موعد انتهاء صلاحيتها بأسعار مخفضة من المتاجر للتبرع بها للمعوزين.

وقالت ” شيزوبا أوجو ” وهي أرملة نيجيرية ولا تعمل : أن لديها ثلاث أطفال لكنها ولا تستطيع أطعامهم ولكن الآن تستفيد من المبادرة التي أطلقها تطبيق تشوبيري.

وجاءت فكرة المهندس ” أوسكار إكبونيمو ” لتقليل الغذاء المهدر في نيجيريا، متأثرا بتجربته الخاصة، إذ أن نشأته الفقيرة التي عاني فيها من نقص الغذاء ألهمته الفكرة.

كما أن نحو ثلث الغذاء الذي ينتج حول العالم لا يستهلك على الإطلاق، إذ ينتهي به المطاف فاسدا بعد الحصاد أو أثناء النقل أو تتخلص منه المتاجر أو المستهلكون وفقاً للأمم المتحدة .