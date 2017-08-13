بالصور.. شيفروليه كمارو تنافس موستانج بخفض أسعارها - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تتفوق مبيعات دودج تشالنجر وفورد موستانج علي شيفروليه كمارو خلال آخر شهرين في 2017 ويبدو أن المسئولين في شيفروليه قد اكتشفوا الأمر اذ قال نائب الرئيس التنفيذي لجنرال موتورز خلال تقديم كمارو ZL1 السباقية أنهم يعملون على تعديل سعر كارو خاصة في أقل اصدارات السيارة وبعض النسخ بمحركات V8 .

ولا توجد كلمة واحدة حول موعد تقديم هذه التغييرات ولكن تقديم فورد موستانج 2018 سيشكل مزيد من الضغط على كمارو. وسيبدأ سعر موستانج 2018 من 25.585 دولار وتأتي مزودة بمحرك 2.3 لتر ايكوبوست رباعي الاسطوانات بشاحن توربيني بقوة 310 حصان وعزم دوران 474 نيوتن.متر وبالمقارنة فكمارو 2018 تبدأ من 25.905 دولار ولديها محرك 2 لتر بشاحن توربيني بقوة 275 حصان وعزم دوران 400 نيوتن.متر .

والفجوة السعرية تبدو أسوأ في موديلات V8 فالنسخة القياسية من كمارو SS تبدأ من 37 ألف دولار مع محرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 455 حصان وعزم دوران 616 نيوتن.متر بينما موستانج GT تبدأ من 35.095 دولار مع محرك V8 سعة 5 لتر بقوة 460 حصان وعزم دوران 568 نيوتن.متر.