 بالفيديو.. حادثة طريفة تجمع أصالة مع عبد الحسين عبد الرضا - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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بالفيديو.. حادثة طريفة تجمع أصالة مع عبد الحسين عبد الرضا

بالفيديو.. حادثة طريفة تجمع أصالة مع عبد الحسين عبد الرضا
نورة الشهري(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو قديم ، للمطربة السورية اصالة تروي عبره حادثة طريفة جمعتها بالفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا .

وقالت اصالة أنها حاولت المزاح مع الفنان الراحل في احدى المرات، فاتصلت به مدعية انها معجبة به في سبيل مداعبته قبل ان تعلن له عن هويتها الحقيقية.

وقالت له: ” انت مثل القمر ” ، ليجيبها: ” انت بلا ادب ” ويغلق الخط في وجهها.

وأضافت أصالة انها شعرت بالحرج بخاصة انها من كبار معجبات الكوميديان الكويتي، بخاصة انها ارادت الاتصال به مجدداً.

 

#Repost @mashaheerfun (@get_repost) ・・・ ، موقف طريف مع المرحوم بوعدنان. ،

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