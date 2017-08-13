بالفيديو.. حادثة طريفة تجمع أصالة مع عبد الحسين عبد الرضا - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. حادثة طريفة تجمع أصالة مع عبد الحسين عبد الرضا
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو قديم ، للمطربة السورية اصالة تروي عبره حادثة طريفة جمعتها بالفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا .
وقالت اصالة أنها حاولت المزاح مع الفنان الراحل في احدى المرات، فاتصلت به مدعية انها معجبة به في سبيل مداعبته قبل ان تعلن له عن هويتها الحقيقية.
وقالت له: ” انت مثل القمر ” ، ليجيبها: ” انت بلا ادب ” ويغلق الخط في وجهها.
وأضافت أصالة انها شعرت بالحرج بخاصة انها من كبار معجبات الكوميديان الكويتي، بخاصة انها ارادت الاتصال به مجدداً.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16223 ] نشر منذ 41 دقيقة
القافه شينه
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 722 ] نشر منذ 14 دقيقة
الله يرحم الفنان الكبير حسين الرضا